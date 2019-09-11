北市調酒師命案 女友遭控教唆殺人不起訴

2019-09-11 12:01

〔記者黃捷／台北報導〕台北市廈門街去年初發生調酒師辛家豪命案，辛男因斥責女友劉佳佳，劉女的閨密們竟將辛男亂刀刺死，台北地檢署偵結依殺人、傷害等起訴4名犯嫌，但認定劉女罪嫌不足處分不起訴。辛男家屬另告劉女等人涉嫌教唆參與，北檢仍今仍認定罪證不足，處分不起訴。

檢警調查，38歲的辛男在夜店擔任吧檯經理並身兼調酒師，與劉女在廈門街一處公寓套房同居；去年1月27日凌晨，劉女下班後和閨密黃怡瑄等人去KTV歡唱至天亮才返家，引發辛的不滿及質問，兩人吵架後劉女即向閨密黃怡瑄等人訴苦。

黃女後來再將此事告訴當天一同夜唱的楊蔡蓂萱、楊蔡蓂葦等人，楊等人不僅氣罵「竟然打女人」，還從劉女手中取得家鑰匙，衝到辛男家中圍毆，楊蔡蓂葦竟還持刀盧刺辛男的背部，辛男送醫後仍傷重不治。

檢察官去年偵結，依殺人罪嫌起訴楊蔡蓂葦，另參與圍毆的楊蔡蓂萱、林耿安、林琨胤3人則依傷害罪起訴，至於劉女及黃女等3名閨密則因事證不足獲不起訴處分。

辛男家屬認為不起訴的劉女等人涉嫌教唆參與，提起再議後高檢署發回，但檢察官調查發現，劉女得知楊等人衝去找辛男時，趕緊LINE閨密勸大家不要去，並拒絕提供住處地址，其她未出手的人也想半途脫隊，但被找回來助陣，因此仍認定劉等4人罪嫌不足，今再度處分不起訴。

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