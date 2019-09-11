這款母親！誘17歲越南女兒來台賣淫 還讓小王蹂躪

2019-09-11 11:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕改嫁來台灣的40歲越南籍阮姓婦人，因嗜賭積欠上百萬元，竟誘騙與前夫所生的未成年女兒小畢（化名）以觀光名義入境，帶往聲色場所坐檯陪酒，甚至媒介從事性交易，所得全數沒收，狠心將骨肉推入火坑，為自己償債；連母親的「小王」也沒放過她，不僅共犯，還辣手催花。台中市警方婦幼隊、移民署南區事務大隊台南市專勤隊聯手，成功營救。

17歲的被害人小畢，是阮姓婦人在越南與前夫所生的女兒，由阿公、阿嬤帶大，去年被母親誘騙來台，謊稱會帶她四處遊玩，沒想到竟是送到台中、高雄有陪酒的KTV坐檯。

食髓知味的阮婦，及其台灣籍的田姓小王還共同媒介小畢與男客從事性交易，女兒慘遭蹂躪，所得卻全被她拿去償債。

據調查，小畢去年以觀光名義來台3次，每趟停留1個月，不斷被母親逼迫下海，賺皮肉錢，期間曾經抗拒，阮婦軟硬兼施，並哭訴自己處境艱難，才會出此下策，她礙於親情，只能繼續忍受。

小畢身高雖然不到160公分，但年輕貌美，皮膚白晰，青春的肉體深受「豬哥」們喜愛，性交易價碼8000元到1萬元，嫖客仍趨之若鶩，讓她更加痛苦。

小畢第4次再度被帶來台灣後，阮婦變本加厲，簽證到期仍不讓她回越南，非法居留，持續陪酒、賣淫，過著身心煎熬的日子。

今年2月農曆春節間，阮婦與現任的台灣籍丈夫要回越南，將小畢托給台南同鄉「阿好姨」看顧，由於她的護照竟被母親扣留，頗為詭異，引起注意。

阿好姨覺得小畢似乎有難言之隱，請小畢到專勤隊報案，幹員察覺她神色不安，避談在台逾期原因，經進一步調查，揭發母親逼迫女兒下海的惡行。

台中檢警與專勤隊聯手偵辦調查後，今年3月起，陸續將本身也在聲色場所上班的阮婦，以及從鐵工業的48歲田姓男友，還有陪酒KTV業者等5名涉案人拘提。

專勤隊還槓上開花，查獲田姓男子雇用非法移工，全案依觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送，經台中地檢署起訴，小畢也獲得保護安置。

專勤隊長熊德仁呼籲社會大眾與外來人士，切勿抱持僥倖心理或貪圖私利，為追求金錢利益而以身試法，媒介未成年女子從事非法工作或賣淫行為。

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