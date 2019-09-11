被踢爆詐領選手服裝補助 泳協前理事長等4人起訴

2019-09-11 11:25

〔記者錢利忠／台北報導〕游泳協會去年4月遭時代力量黨團指控，涉嫌詐領選手服裝補助及裁判工作費，前泳協理事長許東雄原否認，後來才發函承認協會確實未發放服裝，已將補助款5萬7600元退還；包括許東雄、許妻陳金鳳、廠商盧清陽、柯麗霜等4人，都被依詐欺等罪法辦；除詐領裁判費部分，許東雄獲不起訴之外，涉詐領服裝補助部分，台北地檢署今將許東雄等4人起訴。

時代力量去年4月召開「泳協長期舞弊，連選手服裝費也要貪」記者會，指2016年日本東京游泳公開賽、香港長池游泳錦標賽前，泳協跟美津濃公司說，國家沒有錢補助選手外套，於是美津濃慷慨贊助，但泳協卻分別向體育署申請服裝補助款2萬7600元、3萬元。

許東雄當時強調，上任後這幾年已與美津濃無合作關係，批評時力的指控是抹黑；直到去年7月4日，泳協才發函承認協會確實未發放服裝，已將補助款退還。

立委黃國昌先前則曾在臉書發文，貼出泳協發函給國家運動訓練中心的公文，內容提及前協會於上述2項賽事確實未發放服裝，因此已將5萬7600元補助款繳回，之後辦理相關採購時會依規定檢附簽收正本。

此外，去年3月17日，黃國昌另在臉書上發文，指去年台北及南投兩地同時比賽時，泳協理事長許東雄兩邊都有簽領裁判費，涉嫌詐欺；檢方調查，關於許東雄簽領裁判費的部分，實際是許妻陳金鳳所為，因此認定許東雄涉詐領裁判費的罪證不足，許妻陳金鳳則依涉偽造文書等罪起訴。

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