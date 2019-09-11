不滿亂喊價 駕車撞倒藥頭槍擊教訓...借槍的、開槍的都GG了！

2019-09-11 11:39

〔記者黃建華／高雄報導〕邱姓男子與簡姓、張姓等3人不滿林姓男子交易毒品亂喊價，前年4月16日透過董姓女子（在逃通緝）向綽號「志哥」的李男借來一把槍，釣出林男，駕車撞倒林男後，槍擊林男雙腳「教訓」洩憤，高雄地院一審近日宣判，將涉嫌出借槍械的李男判刑7年8月。邱男則判刑2年10月、張男判刑4年、簡男則判3年8月。可上訴。

高雄市一名林姓男子2017年4月16日在苓雅區建民路、家齊路口當街遭人駕車撞倒後，又遭對方開槍打傷雙腳，林男受傷後自行就醫取出彈頭一枚報警，告訴警方可能是先前與人有毒品糾紛遭到槍擊報復。

警方循線追查，陸續逮捕邱姓男子等人涉案。

判決指出，前年4月，邱姓男子委由簡姓友人向林姓被害人商議購買安毒事宜，但林男於談妥後又變更毒品價格，甚至拒絕交易，致邱、簡2人及先前亦曾遭林男同樣對待的張男不滿，因此起意調借槍枝及子彈與林男談判，如談判不順利便「教訓」林男。

3人共推由邱男出面，透過外號「小賀」的董女向外號「志哥」的李男借用槍枝及子彈，並允諾若能成功「黑吃黑」到毒品，可與李男朋分。

邱男駕車搭載張、簡2人，從董女取得借自李男的槍、彈後。由簡男打電話約林男在苓雅區建民路與家齊路口見面，佯裝同意林男之出價向其購買安毒，林男不疑有他騎機車赴約後，遭邱男等3人所駕汽車撞倒，再由張男朝林男腿部開槍，致林男雙腿中彈受傷，邱男等3人見林男受傷倒地，隨即駕車離去。

邱男事後透過董女將槍械交還志哥。林姓被害人則自行就醫，從右腿取彈頭1顆交給警方，全案才曝光。

幫忙調借槍彈的董女，於法院審理時潛逃出境，目前通緝中，高雄地院一審近日宣判，李男雖否認借槍給邱男等人，但不被法官採信，被判刑7年8月。負責出面借槍的邱男則判刑2年10月、開槍傷人的張男判刑4年、釣出被害人「教訓」的簡男則被判3年8月。全案可上訴。

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