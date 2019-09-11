知法違法！6年收入逾千萬卻拒繳欠稅135萬 律師被管收

2019-09-11 11:06

〔記者王俊忠／台南報導〕1名53歲的陳姓執業律師因積欠多種稅款共135萬元，行政執行署台南分署執行官查出陳律師在近6年間受委任案件有236件、執業收入逾千萬元以上，卻拒不繳納欠稅款，10日被台南分署執行官拘提到案，陳律師仍不繳欠稅款，被台南分署聲請法院管收獲准。

據了解，這名陳律師住在高雄地區，在高雄與台南律師公會都有登錄執業。行政執行署台南分署表示，陳律師滯欠綜合所得稅及罰鍰、使用牌照稅、交通罰鍰、燃料費、健保費、勞保費等共135萬元，逾期不繳納，被多個政府相關部門移送行政執行署台南分署強制執行。

行政執行官林家禾調查發現，陳律師從2013年至2019年間受委託擔任訴訟代理人的案件達236件，推估律師執業收入達千萬元以上，惟陳從2013年迄今卻僅清償欠款6萬餘元，與上千萬元的收入金額顯不相當。

行政執行官在9月10日拘提陳男到場時，訊問陳男有關執業收入去向，陳男推諉答稱這些收入全是由陳妻收受。

執行官認為，陳律師有豐厚收入卻未用於清償滯欠的公法上金錢給付義務。執行官訊問後依調查所得事證認為陳男符合「顯有履行義務的可能，故不履行」及「就應供強制執行的財產有隱匿情事」之管收事由，向台南地院聲請管收陳律師，法官裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

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