鼻酸！89歲拾荒嬤雨中迷路 拒警車送返家…怕弄髒

2019-09-11 10:11

〔記者黃建華／高雄報導〕一名拾荒為生的89歲楊姓老阿嬤，昨晚撿拾資源回收物，卻越走越遠，從三民區一路走到新興區而迷途，呆立滂沱雨勢中，不知所措，中山路派出所副所長洪子棠及警員黃彥翔獲報欲開車送她返家，老阿嬤卻一度婉拒，一問才知她怕資源回收物弄髒警車，又捨不得丟棄，警方聽了都鼻酸，二話不說就把回收物拎上警車，老阿嬤這才放心上車，並擦拭臉上不知是雨還是淚，頻說：「幸虧遇到警察幫忙，不然可能要走好久才回得了家。」

中山路派出所昨晚接獲報案，指中山路與八德路口有一名老婦迷途，警方立即調派警網前往，發現一名老婦穿著雨衣、戴著斗笠獨自一人茫然地在雨中徘徊，手上提了兩大袋撿來的資源回收的物品，員警上前關心才知，原來老婦係因大雨無法看清楚路，失去方向感才會迷途，警方隨後立即協助護送其平安返家。

據了解，楊姓老婦（89歲）平日白天皆在三民區住家附近撿拾資源回收物品，未料昨日下午她外出撿資源回收時，突然下起大雨，加上天色漸暗，無法清楚辨識路，不慎越走越遠，最後便一路走到了新興區的中山、八德路口徘徊。

副所長洪子棠及警員黃彥翔到場後了解狀況，請老婦坐上巡邏車準備護送其返家時，老婦卻再三婉拒，堅持不願讓警方送其返家，僅表示她在原地稍作休息，待會兒就可自行返家。

副所長洪子棠及警員黃彥翔不厭其煩地勸說下，才知原來老婦人是因擔心自己撿來的資源回收物品會弄髒巡邏車輛，卻又捨不得丟棄，才會婉拒坐上巡邏車。

員警在得知原因後，二話不說地立刻將老婦手上兩大袋垃圾袋裝的資源回收物拎到手上，並向她表示，完全不需要為此擔心，在員警耐心、溫柔地勸說下，楊姓老婦才願意坐上巡邏車讓警方護送返家。

在員警護送老婦返家後，才了解原來老婦平日獨居，但女兒仍會固定前來探望她，員警離去前，楊婦連忙地向員警道謝，直呼「幸好有員警的幫忙，不然今日可能要走好久才回得了家。」

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