情傷女子欲跳樓 勇警鬼門關前救命全都錄

2019-09-11 09:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林警分局彭厝派出所員警於9日上午10點接獲報案稱有名女子疑似要跳樓，立即趕赴現場，到場發現該名女子情緒不穩，跨坐在11樓頂的女兒牆上準備要輕生，警方一方面安撫她的情緒，並趁其不注意趕緊將她從女兒牆上拉下，並通知119救護協助前往醫院強制就醫，防止憾事發生。

警方了解，余女（約40歲）因與同居人有感情糾紛，當日余女準備到同居住處拿個人物品時，同居人竟將門反鎖不讓他進入，余女一時情緒激動，才到頂樓想要尋短，幸虧員警早一步到達現場搶救。

彭厝派出所警員許景揚與蔡翰宗等兩員執行巡邏勤務時，接獲通報趕往忠孝街一處頂樓，員警至頂樓發現該名女子已跨坐於女兒牆上，神情憔悴不穩，員警怕驚擾到該女，蔡員先到女子前面交談吸引她的注意力，許員則從後方緩慢的向女子靠近，直到距離夠近時，冒著自身風險一把將該女抱下，在千鈞一髮之際將該女從鬼門關前救回；警方不斷安撫該女情緒，並通知119救護協助前往醫院強制就醫。

樹林警分局同時也呼籲市民自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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