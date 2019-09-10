剛會勘又出撞況！台9線瑞北加油站轎車翻車 2人受傷

2019-09-10 19:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線瑞北加油站、外環道路口近來發生多起車禍，今天上午才由立委蕭美琴邀集瑞穗鄉代表會、公路局等進行交通改善會勘，不料傍晚就發生車禍！台九線瑞北加油站北上車道，下午4點又發生自小客車翻車意外，造成2人受傷送醫！

花蓮縣消防局瑞穗分隊說，下午約4點鐘獲報，瑞北加油站有翻車事故，救護車趕往現場發現，車上2名乘客已自行脫困，男性患者左小腿撕裂傷，而另名患者左手肘撕裂傷，且疑似骨折，救護人員立即給予必要急救處置後，分別由瑞穗及富源分隊救護車送往台北榮總鳳林分院救治。

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