市警萬華分局、市消龍山分隊新大樓啟用 柯期許強化治安、救災能量

2019-09-10 19:31

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市警察局萬華分局及市消防局龍山分隊新建大樓，今天下午由市長柯文哲、副市長鄧家基、警察局長陳嘉昌、消防局長吳俊鴻等人，在祥獅獻瑞、上香祈福後剪綵啟用，龍山派出所也揭牌運作；柯致詞說，原建築物屋齡超過四十年，老舊且不敷使用，原址重建地下三層、地上十層的辦公大樓，是黃金等級的綠建築、銅等級的智慧建築，改善警、消人員的勤務環境與生活品質，強化當地治安維護和消防救災的能量。

柯文哲表示，這的辦公大樓在國定古蹟龍山寺附近，是整個萬華地區治安維護、消防救災工作的重鎮，感謝議員對預算的支持，里長和熱心人士的協助；柯還說，將原來桂林、昆明兩個派出所整併為龍山派出所，警力聯合使用會更有效率，也希望對地方治安、民眾服務有更大的幫忙。

代辦大樓興建工程的市府工務局新建工程處簡報，基地鄰近龍山寺，外觀基座配合採用深灰色花崗石，牆身採用紅色丁掛還原磚為主要色調，搭配部分穿透性玻璃帷幕外牆，展現守護市民與安定秩序穩重外觀，建築節能上設置外殼立面遮陽板、屋頂太陽能集熱板，二０一六年三月開工，去年十二月竣工。

萬華分局舊廳舍外牆「辦公大樓落成記」石碑，記錄六十年代「萬大計畫」，跟舊廳舍後方「艋舺義倉舊址碑」，皆保留並納入新大樓的設計內，見證艋舺昔日文史。

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