雲林民宅火警 1男子受困獲救送醫

2019-09-10 16:08

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑一處透天厝民宅今天下午3點多發生火警，雲林縣消防局獲報前往灌救，從屋內救出1名受困男子送醫急救中。

雲林縣消防局下午3點多獲報，指古坑鄉水碓往田心一處民宅發生火災且有1人受困屋內，派出古坑、斗六、公園消防分隊前往搶救。

消防人員抵達現場以水柱滅火、降溫，另有人進入屋內搜索受困民眾，在2樓通往3樓的樓梯間發現受困男子，男子脖子疑似遭玻璃割傷，意識清楚，送台大雲林分院急救。

消防局共出動12台消防車輛、20位消防人員到場，20分鐘將火勢熄滅，起火原因有待進一步鑑識。

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