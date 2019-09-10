殉職警未婚妻陳情警署即起取消酒駕評比 基層警感嘆：早該如此

2019-09-10 16:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕殉職員警薛定岳侯姓女友向總統蔡英文提出3點建議，警政署今立刻做出回應，即起取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，也就是未來將不訂出每月取締件數目標，消息一出，基層警紛紛感嘆表示，訂定目標值的做法害死人也累死人，早就該取消了！

警政署表示，未來將以行政獎勵方式來鼓勵員警執勤，嚴格禁止各警察機關自訂績效目標值，立即減輕員警壓力。

台北市多名員警皆說，訂定酒駕目標值的作法行之有年，每個派出所或交通分隊依轄區特性及人數多寡，每月分配不等的酒駕取締件數，如果月中以前就達標，後半個月整個單位都輕鬆，如果快到月底還沒有達標，全部人就需繃緊神經，由所長帶隊天天在外尋抓酒駕，造成員警極大精神壓力。

不過也有官警幹部表示，取消績效目標值的作法，是否會影響員警取締酒駕意願，造成酒駕取締人數大幅下降，這部分還要觀察。

至於員警執勤安全帽部分，警政署指出，雖全國配賦的安全帽符合CNS國家標準規格，警政署將立即召集各警察機關研擬更安全，並適合執勤之安全帽，並請各警察機關編列預算，立即汰舊換新。

對於加重吸毒及酒後駕車刑罰之建議，警政署說，刑法及道路交通管理處罰條例，剛於今年7月1日修正實施，警政署將持續積極建議修法，有效遏止毒駕及酒駕問題。

新北市汐止警員薛定岳日前騎車攔追闖紅燈王姓毒犯，卻因發生擦撞喪命，他論及婚嫁的女友凌晨於臉書發表一篇1千多字的「陳情書」給總統蔡英文，並提出3點建議，包括改變績效制度，檢討安全帽是否安全及修法加重酒駕罰則，盼蔡英文幫忙完成以慰薛在天之靈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法