為了男友教唆弒母還想弒父 19歲少女冷血策劃對話曝光

2019-09-10 15:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市大社果菜市場婦人命案橋頭地檢偵結，婦人女兒及男友，被依涉嫌教唆殺害直系血親尊親屬起訴。女兒在與男友3日策劃殺母，恐怖冷血通訊對話，包括詛咒父母閻羅王附身，「希望明天醒來我爸媽就死了」、「…先砍你媽媽的右手在（再）來脖子」讓人寒髮直立，檢方認為兩人逆倫犯行，惡性非輕，建請法庭從重量刑。

高雄市46歲王姓婦人今年7月13日與女兒到大社區金龍路果菜市場買菜，女兒的男友突然現身，持水果刀刺入王婦左臉頰致身亡。21歲韓嫌載鄭姓女友逃亡4小時後落網，檢方以死者女兒涉教唆男友殺母，向橋頭地院聲請羈押獲准。

起訴書中，詳列鄭女教唆男友行凶的對話，從7月10日22時起，兩人透過line聊天，「能不能改父母」、「換了以後就能約會了哦」，因兩人深信鬼神之說，對話中常以「乾爸」「乾媽」稱呼閻羅王或神明，韓曾建議叫「乾爸」、「乾媽」附身讓鄭女父母重病死亡。

7月12日鄭女已逐漸失去耐性，陸續向韓表示「老公成功嗎?」、「誰可以幫我」、「我看我們不用試婚紗了」，因韓平常相當聽從鄭女之要求，遂萌生殺人之犯意，當日上午就到五金行買凶刀，但當晚韓一度退縮向女友說，「怎麼不直接離家出走比較快」，但被女友悍拒，不做就分手。

7月13日上午韓、鄭兩人依策劃行事，「老婆我等等有可能會用衝的直接多補幾刀在你媽媽身上讓你媽媽死，牽車的時候或停車的時候」「…先砍你媽媽的右手在（再）來脖子」，最後，韓持水果刀一刀刺進王姓婦人左頸部，刺穿左右頸動脈與左頸靜脈致大量出血送醫不治。

檢方請法院審酌被告二人僅因一時感情問題，不思循正道溝通化解，反憤而行兇，為此逆倫犯行，惡性非輕，建請從重量刑，以維法紀。

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