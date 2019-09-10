雄警運用AI智慧去除「高雄式」左轉 這3路口全都錄

2019-09-10 17:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕為除去「高雄式」左轉污名，高市警局交通大隊祭出科技方法降低肇事率，在前30名易肇事路口、檢舉達人熱區中，挑選出3處路口建置「多向違規監視系統」，單一路口就設6支鏡頭，其中有全景攝影機更是「全都錄」，採AI智慧感應違規即時回傳，再加上人工判讀、掣單，9月宣導期，10月正式上線取締違規。

交通大隊指出，已建置「多向違規監測系統」共3處路口，分別為左營區大中二路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳山區過埤路與鳳頂路口，主要監測的交通違規項目，包括未依規定二段式左轉（尤其是逆向左轉）、闖紅燈、紅燈左右轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規行為。

交大大隊長陳文耀指出，建置「多向違規監測系統」的3處路口，都是被名列30大易肇事路口，以及容易違規的熱區，甚至也參考了檢舉達人常出沒地點，民眾被檢舉違規較多處，經由大數據挑選出建置而成。

以大中二路、華夏路口為例，102至107年交通事故，從一年25件事故逐年攀升至57件，已達一倍有餘， 即使在105年雖在該路口設置固定式照相設備，礙於測照設備功能無法有效遏止違規二段式左轉，去除「高雄式」左轉污名，決定採用更高科技的違規監測設備。

陳文耀強調，這是高市首創的科技執法系統，絕對有嚇阻的作用，民眾別和自己荷包過不去，更應珍惜他人的路權，以及生命財產安全，10月1日正式上線，透過AI智慧感應違規即時回傳，加強違規取締力道和科技，明年度也會持續爭取經費，在其他易肇事路口建置這項違規檢測系統，建置總經費共366萬元。

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