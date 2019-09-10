金穗輪被控賣油給北韓 莊姓船東只扮掮客今二審判無罪

2019-09-10 16:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕「金穗輪」遭控涉嫌載運7000噸柴油海上和北韓船舶交易，檢方依偽造文書等罪起訴高雄莊姓商人，莊稱只是居中仲介，油輪則租給他人使用，因有證人指證莊扮掮客，無證據可證其實際掌管「金穗輪」，一審獲判無罪，上訴二審，高雄高分院今維持原判，全案仍可上訴。

此外，今年6月跳樓身亡的高雄油商陳世憲，被控4度在公海駁油給北韓，被處拘役119天、宣告緩刑2年，雖然此案也提上訴，但二審則判決公訴不受理。莊姓商人庭訊時否認犯行，堅稱只是幫忙尋求買主，最後找到從事油品買賣的香港人「蔡總」，並以自己公司的名義，租借「金穗輪」提供交易，他只收取每桶0.1美元的仲介費用，事先不知船前往公海上駁油給北韓籍船舶。

檢方指控，莊姓商人（52歲）以2600萬元購入「金穗輪」，2017年11月在台中港向石化公司購入7000噸柴油後，報關前往香港，不料同年12月間，金穗輪離開台中港，卻駛往東海附近公海上，涉嫌輸送柴油給北韓籍油輪「CHOU MA SAN」，違反聯合國安理會制裁決議，涉及偽造文書罪之嫌。

相關證人於一審時表示，莊姓商人是7000噸海上駁油案的掮客角色，檢方因無法佐證他是否為買受人，也無事證指案發時莊男能否掌控金穗輪，不能排除買方另有其人，船舶出口報單記載的目的地國家，並無實質決定權，故無法判定有偽造文書情事，今天駁回上訴。

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