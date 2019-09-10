萬華分局新建大樓剪綵 柯文哲肯定派出所整併對治安有幫助

2019-09-10 15:23

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市長柯文哲前往今天下午2點，前往主持台北市警察局萬華分局及消防局龍山分隊新建大樓啟用剪綵暨龍山派出所揭牌典禮。柯文哲提到，龍山所是原來的桂林派出所與昆明派出所合併而來，整併之後對整個警力的聯合使用會更有效力，相信會對地方治安更有幫助。

柯文哲致詞時說，萬華分局與龍山分隊在龍山寺附近，是整個萬華地區治安維護、消防救災、救護工作的重鎮。原本的建築物使用超過40年，廳舍老舊不敷使用，

為了改善同仁的生活品質以及強化地區治安維護與消防工作的能量，於是原址重建。

重建一事，十分感謝議員對預算的支持，以及地方里長跟熱心人士的積極協助，讓大樓重建可以完成，相信未來萬華地區在維護治安與救災救護的效能可以更加完備。

萬華分局指出，原本的萬華分局與桂林路派出所、消防局龍山分隊，因為廳舍老舊、不堪使用、空間狹隘，無法因應新型態治安維護及提供同仁24小時適當的勤務環境，於是一同進行廳舍改建。

歷經5年的協調與規劃，重建預算總共4億9092餘萬元，自105年7月8日動工重建到108年7月13日重建完成。新建築是地上10樓、地下3樓，且結合太陽能光電與有效水資源運用的智慧型建築，並獲得內政部頒發黄金級綠建築證書。

萬華分局還說，龍山派出所整併後，原本的昆明所將設立「龍山機動派出所」，治安維護工作不打烊。根據統計，龍山所整併後1個月（7/13-8/12），刑案破獲率達63.75%，較去年全年平均提高3.75%。交通方面8月份違規取締件數計1219件，比去年同期1114件增加，顯見整併後警力充足集中，對改善轄內治安、交通環境已產生良好成效。

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