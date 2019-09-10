悚！惡鄰持鐵棍從背後狂打 他被打到手腳骨折

2019-09-10 16:02

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投市曾姓民眾，今天上午出門準備到草屯上班，才騎上機車就被1名男子從背後突襲，以鐵棍朝他狂打，曾男抵抗並奔逃，該男也一路追打，表示要打到鐵棍斷才罷休，曾男的親人看到大聲吆喝，惡男才收手，曾男手腳被打到骨折，下午將動手術，他說，行凶者是鄰居，兩人並未結怨，該男日前才拿鐮刀四處揮舞，把大家嚇壞。

住在南投市的曾姓男子，上午近7點準備騎機車出門買早餐再去草屯上班，但才騎上機車還未發動，就突然有人從背後拿鐵棍朝其背部、頭部猛打，趕緊下車抵抗，因對方有如發狂般拚命地打其手臂和腿部，眼看無法與其對抗，只好趕緊快逃，該惡男則跟著追打，不只打身體和手臂，還拚命敲打其頭部，幸虧自己戴著安全帽，不然大概頭破血流。

曾男被打到骨折倒在路上，幸好其舅舅和表弟正好看到大家嚇阻，這名惡男才收手，曾男的舅舅報警並叫救護車，送到草屯鎮佑民醫院救治。曾男的手、腳被打到腫得像「麵龜」，手骨也被打到骨折，下午已送進手術房開刀。

曾男的父親說，這個惡男是鄰居，10多天前才拿鐮刀在巷子內揮舞，把鄰居嚇得不敢出去，想不到今天居然從背後突襲兒子，還揚言要打到鐵棍斷才鬆手，有這種鄰居真的非常驚恐。

南投警方下午已到行凶的男子家中，將該男子帶回派出所偵辦，而該名惡男說，他早上有喝過酒，其他則不願再說。

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