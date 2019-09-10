以小林滅村案批陳菊 費鴻泰挨告誹謗獲判無罪

2019-09-10 15:47

［記者張文川／台北報導］國民黨立委費鴻泰今年4月在臉書發文批評前高雄市長陳菊未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村，「不但不幫忙還落井下石…不能苦民所苦」，陳菊認為費鴻泰明知當時高雄縣市尚未合併，小林村當時是高雄縣，高雄市沒有下達撤村的權力與義務，費鴻泰卻惡意散布不實，控告費加重誹謗；台北地院今宣判，費鴻泰無罪。可上訴。

高雄市長韓國瑜今年4月3日宣布放棄對小林村國賠案的上訴，費鴻泰同月5日在臉書發文大讚韓國瑜「佛心待民，如同經國先生的親政愛民」，還說「對於因為天災或是人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石。相對比較於現任韓國瑜市長的佛心，陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰又指，「最有名的例子，一個就是莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，因而導致小林村滅村；但是，陳菊前市長卻拒絕國家賠償」，又指在高雄氣爆案中，陳菊誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。

陳菊認為費鴻泰所舉2例都悖離事實，故意散布不實以導出錯誤的結論，狀告費鴻泰加重誹謗。委任律師游琦俊庭訊時指出，小林滅村案發生當時高雄尚未縣市合併，高雄市府無權要求或協助撤村，而高雄氣爆案有6件代位求償案尚未定讞，高雄高分院審酌災民求償時效消滅，是針對災民後來的擴張或追加請求，並非原本代位求償的範圍。

費鴻泰不認罪，答辯說他的評論來自新聞報導與法院公文書，沒有捏造或虛構，他和陳菊無冤無仇也沒偏見，是就事論事並非針對陳菊，沒有誹謗惡意，「政治人物要有接受批評的雅量，主政者更要有承受人民監督言論的氣度」。

費鴻泰說，他知道小林村案發生時縣市尚未合併，但他貼文中關於小林村的陳述，是用分號區隔，前段是高雄市府「未主動派員協助」撤離，後段是指氣爆案在陳菊任內纏訟10年，法院判決書認定高雄市府應負4成過失比例，但因罹於時效而駁回，他的評論可受公評。

游琦俊反駁，監察院曾為小林村案提案糾正高雄縣政府，也提案彈劾時任高雄縣長楊秋興，費鴻泰有能力、有資源先查證再陳述，卻故意不為或惡意忽略事實，故意陳述不實，有誹謗陳菊的真實惡意。

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