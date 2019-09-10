KTV歡唱變殺人！持9公斤木板逞凶判20年 其他5名友人仍獲不起訴

2019-09-10 13:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市土地仲介商谷正福於2016年12月29日，到中壢區凱悅KTV歡唱，因蕭姓友人與彭姓男子發生爭執，谷男竟持重達9公斤的實心木板，朝彭男頭部狠狠砸下，導致彭男當場休克，送醫急救後於隔年1月10日不治，谷男去年被依殺人等罪判處20年定讞，同行的蕭姓友人等5名友人也被依殺人、妨害自由罪送辦但獲不起訴，後經家屬聲請再議，高檢署發回續偵，桃園地檢署檢察官指出，還原現場監視器，僅有谷男一人犯案，沒有積極證據證明同行的蕭男等人有鼓譟、教唆、出手等行為，偵結仍予以不起訴。

2016年12月29日凌晨4點多，谷男在中壢區凱悅KTV大廳，因蕭姓友人與彭男發生爭執，谷男為了替友人出頭，拿起長70公分、寬60公分、厚度4.9公分且重達9公斤的實心木板猛砸彭男頭部，彭倒地昏迷、當場休克，因顱骨破裂、顱內出血，送醫急救後於隔年1月10日不治。

警方事後依殺人、妨害自由罪嫌將谷男及同行的蕭姓、母姓、陳姓、盧姓、鄭姓友人移送法辦，僅有谷男被依殺人罪起訴，去年被判20年徒刑確定，其他5人均獲不起訴，家屬聲請再議後高檢署發回續偵。

檢方指出，還原現場監視器畫面，當天谷男獨自步入KTV大廳，與其他已在大廳的蕭男等人並無交談，後又不時靠近、遠離彭男等人，突然拿起木板朝彭男砸去，其他人並無鼓譟或教唆的行為，也無妨害自由的證據，難認與谷男有犯意分擔，偵結予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法