學長載學弟回家 半途公廁遭性侵

2019-09-10 11:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣男子「阿嘉」（化名）透過社群網站，認識他國中母校的小學弟「小偉」（化名），阿嘉2度藉載小偉回家的機會，在公廁裡頭幫小偉口交，小偉當下雖未拒絕，但事後內心糾結，向姊姊吐露，事件才曝光；苗栗地方法院依對14歲以上未滿16歲少男為性交罪，2次，判阿嘉各3個月徒刑，應執行5個月。

檢警調查，阿嘉明知小偉當時是14歲以上未滿 16歲之男子，於2016年4月17日下午4點許，趁搭載小偉回家的機會，在途經的公廁內，未違反小偉的意願，以口腔接合小偉陰莖的方式，對小偉為性交行為得逞。

阿嘉見小偉沒有拒絕，於2016年4月26日下午4點許，再趁搭載小偉回家的機會，又在公廁內，再度沒有違反小偉的意願，以口腔接合小偉陰莖之方式，又對小偉為性交行為 1次得逞。

雖小偉2次都沒有拒絕，但事後內心總覺得忐忑糾結，向姊姊及要好的學弟吐露後，小偉的父親也輾轉得知此事，報警處理。阿嘉到案後，也坦承幫小偉口交。

法官認為，阿嘉明知被害人為14歲 以上未滿16歲之少男，對於性行為智識及性自主能力均未臻成熟，竟無法克制己身性慾，而以口交方式對其為性交，雖非以強制手段滿足一己性慾，惟影響被害人之身心健全成長 ，妨害被害人正確性觀念之發展，所為實有未洽。

法官衡諸阿嘉與被害人之關係、犯罪之手段、情節及犯後態度，依對於十四歲以上未滿十六歲之男子為性交罪，2次，各處有期徒刑3月。應執行有期徒刑5月。

示意圖

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