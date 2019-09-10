與家人吵架負氣離家 嘉義少女北上苗栗找男友散心

2019-09-10 11:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕嘉義市18歲李姓少女與家人吵架後，負氣離家，家人撥打手機也不接，後來乾脆關機，家人擔心少女安危，報警處理；嘉警查出，李女最後一筆發話位置位於苗栗縣三義鄉，請苗栗警方協助，苗警再透過少女交友關係，尋獲少女與男友在三義木雕博物館附近散心。

苗栗警分局指出，少女於8日一早，與家人吵架後，負氣離家、不知去向，家人撥打少女手機不接，之後少女覺得煩，索性關機。家人擔心少女安危，報警處理。

嘉義警方透過基地台發話查詢，查到少女最後一筆手機發話位置竟出現在苗栗縣三義鄉廣盛村一帶，遂轉請苗栗警方協助。

苗栗警分局三義分駐所警員呂政義、林峻頡，接獲轉報後，前往該地點附近搜尋，但未能發現少女行蹤，警方遂進一步從少女交友圈多方查證後，查出少女男友在三義鄉從事板工工作，研判少女應該是前來找尋男友。

經警方以電話聯繫少女男友，少女男友因女友拜託，起先不願透露少女行蹤，經警方苦口婆心勸說，才說出2人在苗栗縣三義鄉苗130線的三義木雕博物館附近散心，警方隨即趕往現場將2人帶回分駐所，並聯繫家人北上。

少女告訴警方，她從小父母離異，與姑姑一起生活，當天早上因生活問題與姑姑發生爭吵後，一時衝動負氣離開嘉義，坐上火車後不知道要去哪裡，只好來苗栗投靠男友。

少女家人到派出所後，少女起初不願意跟家人回去，經警方開導後，才答應跟家人返家。少女家人對於警方能在短時間內找到少女，表示萬分感謝，同時也對少女一時衝動造成警方困擾深表歉意。

苗栗警分局長賴銘助表示，員警接獲緊急協尋人口通報，深切體會失蹤者家屬焦急難安與無助、期盼的心情，會以同理心積極協尋為民服務，希望盡速找到失聯民眾，讓家屬卸下心中的擔憂，也呼籲青少年及其家人，能多互相包容體諒，雙方耐心溝通，以化解不必要的摩擦。

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