2女凌晨揪眾談判 幫眾遭西瓜刀砍傷

2019-09-10 09:01

［記者黃旭磊／高雄報導］2名女子約在公園談判，助陣人士不滿對方言語過激，持西瓜刀砍中1名男子，所幸送醫無礙。

雙方今天凌晨0時許約前鎮區瑞福公園談判，黃、蕭女各找哥哥等10多人助陣，過程中疑似一言不合，幫蕭女助陣男子持西瓜刀砍中李男右臂，幫眾見鬧出血光伺機鳥獸散，李姓傷者血流不止，經熱心民眾協助包紮後送醫治療，沒有生命危險。

轄區瑞隆路派出所、前鎮警分局警網到場，將12名涉案人士帶回偵訊，已鎖定砍人男子，據指出，雙方認為是一場誤會，後悔衝動傷人。

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