9/9 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落蘆洲

2019-09-09 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（9）日晚間開獎的第108000216期今彩539，頭獎開出1注，由新北市蘆洲區民族路421號的「冠福彩券行」開出；第108000072期威力彩與第108000216期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000072期威力彩中獎號碼為「13、19、25、26、34、36，第2區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共256注中獎，每注可得4000元；陸獎共1644注中獎，每注可得800元；柒獎共3137注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7827注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2235注中獎，每注可得100元；普獎共4萬1406注中獎，每注可得100元。

第108000072期38樂合彩中獎號碼為「13、19、25、26、34、36」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共60注中獎，每注可得5750元；二合共1495注中獎，每注可得750元。

第108000216期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、07、09、12、13、14、16、18、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共2314注中獎，每注可得100元。

第108000216期今彩539中獎號碼為「01、03、09、10、31」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共283注中獎，每注可得2萬元；參獎共7780注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬32注中獎，每注可得50元。

第108000216期39樂合彩中獎號碼為「01、03、09、10、31」，四合共12注中獎，每注可得21萬2500元；三合共292注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7881注中獎，每注可得1125元。

第108000216期3星彩中獎號碼為「678」，正彩共68注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000216期4星彩中獎號碼為「0312」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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