女師戀上17歲雙胞胎 母PO文「老女人愛小鮮肉」挨告

2019-09-09 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名婦人發現30多歲補習班馬姓女老師跟她年僅17歲的雙胞胎兒子的小兒子交往，因反對這段戀情，小兒子離家走出，婦人不滿另設臉書帳號，將馬女與女性友人合照當作新帳號臉書大頭貼照，並以「老女人愛小鮮肉」作為個人簡介，並以新帳號及個人帳號在馬女友人臉書貼文：「狼師」等語，馬女及其友人憤而對這名母親提告違反個資及加重誹謗罪，新北地檢署認定母親發言有所本，馬女提告母親予以不起訴，但馬女友人名譽因此受損，檢方依加重誹謗罪起訴這名母親。

據了解，這名婦人的一對雙胞胎兒子，原本都在馬女任教的補習班補英文，她發現，長子與馬女臉書對話曖昧，後因長子拒絕老師，就未再留意，未料去年1月，她發現小兒子與馬女關係密切，追問後，小兒子默認兩人交往，母親極力反對這段師生戀，母子爆發口角，小兒子因此離家出走。

去年11月，婦人找到馬女友人臉書，另開設新帳號，將兩人的合照當作新帳號臉書大頭貼，並以以「老女人愛小鮮肉」作為個人簡介，用新帳號、個人帳號在馬女友人臉書發文：「沒水準的老師，跟著狼師有樣學樣，看看你對長輩的嘴臉，活該做不下去！一群被S狼師洗腦的狐群狗黨！以為可能全台騙招生，爆你們的料，讓大家肉搜你們這群騙子！」馬女及其友人發現後，不甘名譽受損及個資被洩漏，對這名母親提告。

這名母親到案後坦承設立新帳號就是為了發文，指出去年1月，她就向補習班投訴馬女，馬女也簽立切結書，承認違反補習班教學委任契約書規定，日後不再逾越教師本份，不再與雙胞胎兒子有任何接觸聯絡，馬女也承認此事。

檢方調查，馬女曾透過臉書對長子說：「你這兩天很嚴肅，我就覺得哥哥不愛我了」、「然後就難過了」等語，言論逾越師生分際，另又LINE小兒子說：「我愛你寶貝」，還有兩人擁抱、親吻情侶合照，認定這名母親貼文「老女人愛小鮮肉」、「狼師」出於「有相當理由確信其為真實」，認定馬女提告母親部分處分不起訴，但馬女友人名譽卻因此受損，此部分已構成加重誹謗罪，將這名母親起訴。

而去年4月，這名母親在馬路上罵馬女：「妳是狼師、不要臉」、「妳今天上了一個17歲小孩」等語，也被馬女提告，檢方去年底也做出不起訴處分。

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