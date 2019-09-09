換偽鈔2人組自以為聰明 敗在500元機油

2019-09-09 16:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽近日出現「換偽鈔2人組」，其中1人以偽鈔購買商品，另1人則騎車接應。有加油站收到500元偽鈔，氣得在臉書「我是三峽人」PO出監視器畫面呼籲民眾小心，另一方面也報警處理。警方深入調查發現，不止這家加油站受害，2人在三峽地區四處換偽鈔，已得手數千元，警方也循線順利逮人，並依法送辦。

位於三峽區介壽路一家加油站，7日結帳清點鈔票時，員工發現1張500元長相有異，上頭沒有浮水印、防偽標籤等，員工與店長再三確認，這張就是偽鈔。警方獲報調閱監視器發現，有1名戴口罩男子持這張500元偽鈔購買機油，當下員工忙碌並沒有時間多做確認，就這樣吃了悶虧。

警方細細調閱監視器發現，這名男子離開加油站後上了另一名男子機車揚長而去，警方以車追人，鎖定2人身分，換偽鈔的為20歲高姓男子，騎車接應的為34歲張姓男子。警方於8日至高、張2人住處逮人，順利將這「換偽鈔2人組」逮捕歸案。

高男供稱，他以面額5分之1價格在網路上購得偽鈔，另夥同張男在三峽區檳榔攤、加油站等店家四處購物換偽鈔，直到買機油時才被發現PO網，並被警方盯上，這2人總共得手2800元，警訊後依「使用偽造貨幣罪」將其移送法辦，並持續追查偽鈔來源。

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