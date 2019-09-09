獨家》長興老董豪宅劫案 主嫌曾犯下新光集團豪宅強盜案

2019-09-09 14:46

〔記者黃建華／高雄報導〕上市公司長興材料老董豪宅遭持槍歹徒侵入強盜案，新北市刑大、基隆市刑大和南打及高市警方聯手逮獲涉案張姓、周姓2嫌，其中，主嫌張朝亮20年前曾犯下震驚全國的新光集團創辦人吳火獅長女吳如月的豪宅強盜案，遭判刑十多年，如今重操舊業幹響馬被逮，印證歹路不可行。

全案尚有多名共犯在逃，警方正全力追緝中。

據了解，新光集團創辦人吳火獅的長女吳如月，其位於北市仰德大道的豪宅，2000年3月29日遭4名歹徒持刀、槍闖入，綑綁屋內女傭及屋主吳如月等6人，洗劫現金、金飾合新台幣130餘萬後逃逸。

當年士林警分局案發4天，當年的4月1日愚人節就宣布破案，逮捕郭姓等4名少年，沒想到卻鬧出抓錯人糗事，台北市刑大警方幾天後逮捕真正涉案的張朝亮強盜集團，張還證實，4名少年與吳如月案無關。

北市警方一案兩破，當時士林警分局長洪春木還為此向被誤逮的少年家屬道歉，錯逮少年的官警最後被依強制罪起訴，判緩刑。

當年張朝亮強盜集團落網後，被查出流竄全台犯下多起侵入豪宅強盜案，除了台北市吳如月豪宅强盗案、還有台南白河、高雄澄清湖、苓雅區輔仁路、三民區凱國路等多起豪宅強盜案，其中，高雄陳家某處豪宅也曾遭張嫌等人洗劫。

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