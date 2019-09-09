民進黨年輕世代「網內互打」 黃薪哲被控加重誹謗起訴

2019-09-09 13:33

［記者鄭淑婷／桃園報導］同為民進黨年輕世代的29歲黃薪哲、30歲桃園市議員余信憲，去年兩人分別爭取八德區、桃園區市議員黨內初選提名時，黃薪哲因不滿余信憲私下幫助同樣要角逐八德區市議員的王淑惠，五度公開指謫余信憲、余信憲父親余金來涉嫌賄選，被控加重誹謗罪、違反公職人員選舉罷免法，由於黃薪哲未提出具體證據，桃園地檢署檢察官偵結依加重誹謗罪向法院聲請簡易判決，選罷法部分因案發時余信憲還未登記參選市議員，檢方認為不適用。

黃薪哲是前縣議員吳寶玉的兒子，檢方指出，去年3月間，黃薪哲接連在個人臉書、桃園新聞網站，發文指謫余信憲「桃園區某位民進黨初選多金世代賄選」、「長期誤導民眾判斷的28歲新世代＃余信憲」、「薪哲已完成調訊檢舉筆錄，余信憲疑似涉及賄選，此案已進入司法程序」、「余信憲參選人涉及賄選餐會」等內容，另又跑到桃園市調處附近，手持書寫「拒絕金錢改革議會，28歲新世代=民進黨版連勝文？」看板，並手持麥克風指謫余信憲、余金來，在去年3月12日利用餐會賄選。

余信憲團隊去年3月底也選在桃園市調處前開記者會反擊，並對黃薪哲提出加重誹謗、違反選罷法告訴。

黃薪哲在偵訊時供稱，確實有發表這些言論，但是調查局主動跟他聯繫，不是他去檢舉後才逕自發表，且已向余信憲道歉，對方也願意和解；余金來則證稱，黃薪哲根本沒道過歉，也沒找他或余信憲談和解。

此外，黃薪哲於調查局的筆錄中僅稱是「聽說」，並未提出具體證據，余信憲另提出黃薪哲給他的私訊「我只是不爽你幫王淑惠這麼簡單而已」；檢方認為，黃薪哲在未有具體證據、未待調查結果出爐時，就逕自公開指控他人賄選，已涉嫌加重誹謗罪，偵結向法院聲請簡易判決。

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