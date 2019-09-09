慘！偷923元「耳麥」 印尼女判罰18萬才能免坐牢

2019-09-09 13:22

〔記者黃建華／高雄報導〕印尼女子蘿絲蒂卡（譯名）來台灣打工，今年5 月間到高雄一家「小北百貨」購物，卻起貪念持剪刀把展示架上數個商品外包裝條碼剪壞，竊取運動線控耳麥、藍芽耳機等價值926元的商品，遭店員識破報警逮人。高雄地院一審將她依攜帶兇器竊盜罪，判刑6月，如易科罰金需繳18萬元才能免牢獄之災，代價慘重。

判決指出，來台灣工作的印尼籍女子蘿絲蒂卡，今年5月16日12時55分許，前往高雄市小北百貨九如店內，持其所有之剪刀1把，將置於展示架上商品外包裝條碼剪壞，竊取運動線控耳麥、入耳式磁吸耳麥、運動款調音耳麥、單耳式藍芽耳機各1個（價值共926 元），得手後藏放在自己的隨身包包內，未經結帳離去之際，遭呂姓店長發現並報警處理，當場扣得遭竊的運動線控耳麥等物。

案經店家委由呂姓店長訴由三民第二分局報告高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理時，蘿絲蒂卡坦承犯行，深具悔意，竊得物品已發還被害店家領回，犯罪所受損害稍有減輕；另審酌被告雙親生病需錢孔急、先生目前失業、尚需扶養其子女，法官因此認尚無剝奪其繼續在臺灣地區生活、工作權利之必要，僅依攜帶兇器竊盜罪，判刑6月，如易科罰金需繳18萬元。可上訴。

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