海上會船沒遵守避碰措施 肇事船主判賠6百多萬元

2019-09-09 12:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆八斗子籍漁船立發1號前年8月23日出港捕魚後，於6日後返航，卻與新凌波16號發生碰撞，造成立發1號翻覆滅失，損失慘重。立發1號嚴姓船主向對方求償1300萬3千元。基隆地方法院審理後，估算立發1號損失應為841萬餘元，而新凌波16號未積極避碰，導致雙方發生事故，應負8成責任，判船主及船長需賠672萬餘元。

立發1號嚴姓船主表示，漁船返航時因新凌波16號未依海上規定施行避碰措施向右轉向，還多次向左轉，導致滿載漁獲的船沉入海中，漁船部分損失8百萬、漁獲部分70萬，再加上上架費及置架費60萬3千元、與不能出港的損失費450萬元，共要向新凌波16號船主及船長求償1380萬3千元。

新凌波16號簡姓船主及船長則表示，兩船是迎艏正遇，依避碰規則各應向右轉向，依照交通部航港局提供的VDR資料與兩船速度表，立發1號數度左航行的幅度大於新凌波16號甚多，應付大部分責任；而船隻受損部分，應扣除400到450萬元的船牌費用，且漁獲損失及上架、置架費也有爭議。

基隆地方法院調查，調閱新凌波16號航向紀錄發現，碰撞前1分鐘才向右轉向，並未採取大幅度避讓措施，導致事故發生，立發1號船主求償有據。

法官認為，立發1號全毀修繕金額高達968萬餘元，經評估後該漁船價值約為8百萬元；另上架費應為25萬3千元較為合理，此外，不能出港作業部分，根據立發1號歷年資料，扣除成本後，4個月不能出港期間損失，應為14萬7876元，而漁獲損失每月淨利推算，應為1萬563元，合計841萬1439元。

海事報告書及中華海事檢定社海事調查報告、照片顯示，立發1號需負2成過失責任，新凌波16號則負8成，所以判處新凌波16號需賠償立發1號嚴姓船主672萬9151元，全案仍可上訴。

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