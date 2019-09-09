攤販不服取締刀架脖子 警噴辣椒水奪刀開單取締

2019-09-09 12:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重舉辦造勢大會，吸引不少攤商進駐，但大量攤販違規提前一天擺設，三重警分局前往取締時，一名黃姓女攤商不滿遭開單，聽到警方要開單，黃女隨即衝到攤位持菜刀架脖並嗆警開單，警方朝黃女噴灑辣椒水制止、奪刀；當時一堆攤商關切、叫囂，警方協助清洗黃女臉部，說明接獲檢舉到場、嚴正執法立場，攤商、在場者得以接受，化解一場虛驚。

韓國瑜8日晚間在新北大都會公園內的幸福水漾公園造勢，大批攤商提前在7日進駐，卻引起到該處遊玩的民眾認為影響休閒報警檢舉，三重警方7日上午11時到場，告知在場攤商禁止擺攤勸導離去，1個半小時後再到場告知盡速移除置。

因黃姓女攤商不願移置，光明派出所警員要對她開單，黃女多次拒絕出示證件，一聽到警員要開單，黃女隨即嗆警「要我死給你看」，衝到攤位持菜刀架住脖子，嗆警「你開、你開啊！」，員警高聲喝斥她放下刀，因黃女情緒激動，警員持辣椒水噴灑她臉部，二重派出所長張謝佛奪刀，以清水清洗黃女臉部，黃女告知不需送醫。

當時3名攤商趨前關心，嗆警為難攤商，還說開一張單我們要賺很久，警方告知主辦單位8日中午才開放擺設，警方事前勸導攤商移置，事隔1個半小時再前來開單，表示因民眾檢舉，到場嚴正執法，對於違規攤販等行徑都將依法究辦。

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