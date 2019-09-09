攤販不服取締刀架脖子 警噴辣椒水奪刀開單取締

〔記者吳仁捷／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重舉辦造勢大會，吸引不少攤商進駐，但大量攤販違規提前一天擺設，三重警分局前往取締時，一名黃姓女攤商不滿遭開單，聽到警方要開單，黃女隨即衝到攤位持菜刀架脖並嗆警開單，警方朝黃女噴灑辣椒水制止、奪刀；當時一堆攤商關切、叫囂，警方協助清洗黃女臉部，說明接獲檢舉到場、嚴正執法立場，攤商、在場者得以接受，化解一場虛驚。
韓國瑜8日晚間在新北大都會公園內的幸福水漾公園造勢，大批攤商提前在7日進駐，卻引起到該處遊玩的民眾認為影響休閒報警檢舉，三重警方7日上午11時到場，告知在場攤商禁止擺攤勸導離去，1個半小時後再到場告知盡速移除置。
因黃姓女攤商不願移置，光明派出所警員要對她開單，黃女多次拒絕出示證件，一聽到警員要開單，黃女隨即嗆警「要我死給你看」，衝到攤位持菜刀架住脖子，嗆警「你開、你開啊！」，員警高聲喝斥她放下刀，因黃女情緒激動，警員持辣椒水噴灑她臉部，二重派出所長張謝佛奪刀，以清水清洗黃女臉部，黃女告知不需送醫。
當時3名攤商趨前關心，嗆警為難攤商，還說開一張單我們要賺很久，警方告知主辦單位8日中午才開放擺設，警方事前勸導攤商移置，事隔1個半小時再前來開單，表示因民眾檢舉，到場嚴正執法，對於違規攤販等行徑都將依法究辦。
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黃姓女攤商提前到國民黨總統參選人韓國瑜位於新北市造勢現場擺攤，不滿遭開單，持刀與警對峙。（記者吳仁捷翻攝）
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黃姓女攤商提前到國民黨總統參選人韓國瑜位於新北市造勢現場擺攤，不滿遭開單，持刀與警對峙。（記者吳仁捷翻攝）