機車騎進娃娃店充電 離譜「偷電」婦人找到了！

2019-09-08 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名劉姓婦人，5日晚上帶著小孩將電動機車騎到太平一家夾娃娃機店內充電，且一充就是一整晚，有民眾將照片貼上臉書，網友看到都批評是「最壞身教」，沒想到畫面曝光，婦人似乎沒察覺，7日深夜再度騎電動車到店裡充電，店家透過遠端監控發現，對於婦人把這裡當「免費停車充電區」實在太離譜，立刻報案，警方今天查出婦人身分，坦承一時貪圖方便才到店裡充電，將賠償業者損失，警方今天訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

這名年約30歲的劉姓婦人，5日晚上將電動車騎進太平宜昌路一家夾娃娃機店，並拿出延長線充電，店家發現調閱監視器，才發現她充了一整晚，有民眾將監視器畫面貼上臉書社團「我是太平人」，網友發現她到店裡「偷電」，覺得很離譜，尤其身旁還帶著小孩，批評是「最壞身教」。

沒想到劉女離譜行為在臉書和媒體披露後，她似乎未發現已遭鎖定，昨天晚上11點多，再度騎著電動車到店裡充電，因同樣帶著小男孩同行，且穿著和上次一樣的上衣，店家發現是同一人，對於劉女把這裡當「免費停車充電區」的行徑真的太誇張，今天凌晨1點多前往警局報案。

太平分局新平派出所員警獲報，連夜調監視器比對，今天上午查出婦人身分請她到警局說明，劉女到警局後表示，自己住在附近，因充電不方便，發現夾娃娃機店內有插孔，一時貪圖方便才將電動車騎到裡面充電，將和店家進行和解，並賠償損失，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

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