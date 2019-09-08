恐怖！家門前遭刺殺 惡鄰僅限制住居

2019-09-08 17:18

〔記者王俊忠／台南報導〕1名黃姓男子與妻子於6日回台南娘家先過中秋節，當晚他到屋外抽菸，遇到鄰居陳男騎機車回家，不料陳說句「看三小」後，即拿出放在背包內的水果刀砍他，黃男閃避不及挨1刀後，奪刀失敗，逃跑時又跌倒、再遭陳男連刺3刀，鮮血直流，嚇壞家人，幸送醫治療後已無生命危險。

當晚陳男被警方帶回偵辦，昨天下午，警方依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦、建請檢察官聲押，但檢察官晚間複訊後以殺人未遂罪證不足，僅諭知限制住居並請回。對於陳男刺人後不到1天就被放回家，黃男與其他鄰居都擔心會再發生意外、氣憤的說「難道真要等到出人命了，才要關押凶嫌嗎？」。

黃男說，前晚在妻子娘家吃完飯、走出屋外抽菸，鄰居陳男正好騎機車回家，陳男人、車經過他時，不知緣由口中竟冒出句「看三小」，接著停好機車，就從背包裡拿出1把水果刀朝他走來，口中還念叼「如果手上有槍就直接對你開槍」，他還來不及反應，右手臂就挨了對方1刀。

黃男擔心陳男衝進屋內傷人，先試圖奪下陳男手上刀子，但第一時間沒能奪下，閃避時又不慎摔倒，陳男就拿刀衝上前、朝他的雙手與背部砍下去，前後共挨了4刀，他顧不得身上鮮血直流，趕緊逃進屋內。

黃男妻子心有餘悸地說，真的很恐怖！根本是北捷殺人案翻版。陳男過去就有打家人的紀錄，前晚行凶後，陳男父母還數度幫兒子說話指陳男有精神方面疾病，請黃男不要太計較，黃男說實在難吞下這口氣、直呼難道要等到真出人命了，才來計較嗎？

當晚，警方獲報後出動快打部隊到場、壓制陳男帶回警局偵辦；黃男則由救護車送醫救治，經縫合後沒有生命危險。陳男供稱，因為不滿黃男在門口瞄他，兩人發生口角扭打，他才拿出刀子傷人，同時檢附自己的驗傷單，也要告黃男涉傷害罪嫌。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌說明，檢察官審酌是否構成殺人未遂，會綜合考量主、客觀因素，本案依照警方7日移送的事實，綜合被害人的傷勢、現場情狀、當事人及證人供述，檢察官認為尚難證明被告具有殺人犯意，難以認定已構成殺人未遂犯行，所以諭知限制住居。本案移送時被害人尚未對被告提出告訴，而傷害是告訴乃論之罪，難遽以有反覆實施傷害犯行之虞聲請羈押。

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