中秋月餅DIY！高市警局少年隊激發點燈少年烘培潛能

2019-09-08 16:52

〔記者黃建華／高雄報導〕中秋節前夕，高雄市少年隊、少輔會特別為點燈班學員與社區在地少年，規劃一場烘焙聯誼派對，體驗蛋黃酥、西瓜酥DIY製作，啟發少年們對餐飲領域的興趣及潛能。

活動昨於左營區旺來昌食品原料購物廣場的烘焙教室歡喜展開。現場準備了豐富的內餡食材。

從擀麵皮、秤重備料、到包覆成形、送進烤爐，由專業烘焙黃曉慧老師帶領20餘位少年發揮創意搓圓捏扁，製作口味酥香可口的蛋黃酥和外觀形狀小巧可愛的西瓜酥，並將親手製作的月餅帶回家與家人分享，開心提前過中秋，也讓今年的中秋別具意義。

每顆香噴噴熱騰騰的蛋黃酥、西瓜酥出爐，都包含著少年們同心協力的努力，也讓這群孩子，在技能課程中得到滿滿的成就感。

高雄市少年隊隊長王春生指出，該隊與少輔會積極推動點亮家中溫暖燈計畫，透過連結社會資源辦理多元團體輔導活動，並將資源分享擴及社區在地少年，期待透過各項活動促成少年探索興趣專長、激發潛能、肯定自我價值之機會。

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