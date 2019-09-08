戀上網路正妹 北市已婚男400萬存款被詐乾

2019-09-08 14:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕在台北市經商的53歲王姓已婚男子，日前遇到陌生正妹主動加臉書好友搭訕，聊天一陣子後，對方遊說王男開戶投資外匯，王男依言開戶投入10多萬美元後，正妹卻稱操作失當，所有投資一夜之間化為烏有，隨即斷絕所有聯絡，王男這才知受騙上當。

刑事局指出，「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙，謊稱有好的投資機會，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡；警方提醒，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」原則，以免賠了錢財又傷心。

據了解，該名正妹自稱在香港從事金融工作，除每天貼心問候，還說自己偏好有閱歷的成熟男子，對王男一見傾心，讓已婚的王男深陷戀愛錯覺，正妹表示自己有使用「TSKFX線上交易平台」投資外匯習慣，遊說王男開戶並把帳密交給她操盤。

王男為討她歡心，先拿出1萬美元開戶，之後因看到帳戶獲利穩定，便聽從對方要求不斷加碼，不料就在王男把最後1筆積蓄匯進平台後沒幾天，突然接到對方傳訊息告知因操作失當，全部投資金額在一夜之間虧損殆盡，接著就與王男斷絕聯絡，王男才驚覺自己遇上愛情詐騙，前後匯出的十餘萬美元全部人間蒸發，折合新台幣損失將近400萬元。

警方提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以2018年及2017年統計數據相較，發生件數與財損金額都增加逾3成，財損金額更名列各類詐騙手法第3名，尤其陷入假戀情圈套的被害人往往投入全部身家財產，損失金額不亞於民眾熟知的假檢警詐騙，呼籲民眾務必提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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