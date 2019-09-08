主動吐出201萬貪款 台東前大武鄉長趙宏翰判3年7月

2019-09-08 13:55

［記者陳賢義／台東報導］國民黨籍台東縣前大武鄉長趙宏翰，涉與公所建設課長陳文政為廠商工程護航，收取10％的不當回扣，檢調情蒐搜索認為罪嫌重大，偵辦期間趙主動繳回201萬4000元賄款，坦承犯行，台東地方法院審結，依違反貪污治罪修例判處3年7月徒刑，可上訴。

趙宏翰是在2015年擔任鄉長期間，公所辦理「2015年下半年及2016年度中央補助環境景觀綠美化暨本鄉樂活地圖規劃委託設計監造技術服務開口契約」標案，一家廠商工程驗收逾期28天，需支付35萬餘元違約金，陳文政為避免廠商遭違約金扣款，竟遊說某單位發文配合施工埋設管線，讓工程得以延期，還接受廠商招待飲宴及住宿，後因主計室意見相左無法展延。

另外，陳趙2人明知另家廠商工程設計圖說與現地不符，未依法辦理變更設計或終止契約，竟同意廠商以和設計圖說不同的方式施作，並辦理驗收及結算，助廠商取得尾款175萬元9955元。

東檢指揮廉政署南部地區調查組等人員，持搜索票搜索大武鄉公所等12處，檢方傳喚20名證人及被告，認為趙陳2人圖利罪嫌重大，趙到案坦承不諱，主動吐出貪款201萬4000元，檢方建議法院量予適當之刑。

法官審酌趙宏翰再度當選大武鄉鄉長，顯受多數鄉民信任，理應守法重紀，廉潔自持，恪遵公務員職責，戮力從公，竟對其職務上之行為與承作工程廠商期約並收受賄賂，破壞國民對於公務員不可收買性及執行公務廉潔性的信賴，行為實有可議，另考量犯後坦承犯行，已繳回全部犯罪所得，判處3年7月有期徒刑。

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