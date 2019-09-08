9旬阿公鄉音重 警扮「筆友」讓真相大白

2019-09-08 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕一名九旬高齡的余姓阿公到台中轉運站想預購車票，無奈阿公鄉音重又重聽，讓站務人員聽得一頭霧水，懷疑他是迷失老人，員警獲報到場後，耐心和余爺爺當了半小時的「筆友」，終於得知他真正的需求，爺爺最後聽從員警建議先行返家，離去前開心地笑著和員警揮手道別。

台中市第三分局東區分駐所日前中午獲報，台中轉運站有疑似迷失老人需協助，員警王柏皓、何羽涔站趕往處理時，站務人員告訴員警，站內有位爺爺年紀大說話不清楚又重聽，疑似欲購票前往桃園機場買機票，擔心他是迷失老人，故請警方到場協助。

所幸老人家當天隨身攜帶護照、台胞證及人民幣，讓員警得以確認他的身分，只是已經90歲的余姓爺爺說話太過含糊又重聽，加上鄉音很重，一陣雞同鴨講後，員警手口並用再加上筆談，耐心和溝通近半小時，終於得知爺爺特地至轉運站所為何事。

原來余爺爺祖籍長沙，90歲高齡身體還很硬朗的他，每年中秋節都會特地返回長沙祭拜父母，他當天出門兌換人民幣，返程順便到轉運站預購中秋假期前往桃園機場的客運車票，無奈大家實在是聽不懂爺爺的口音，才會造成誤會。

最後余爺爺接受員警的建議，先行搭乘公車返家，等確認搭乘日期及時間後，再請兒子陪同一起來購票，結束這場暖心的誤會。

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