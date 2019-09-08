你兒子手機在我們手上！警發還手機 婦人誤為詐團

2019-09-08 10:39

〔記者黃建華／高雄報導〕「你兒子的手機在我們手上！」前金分駐所前天受理一起民眾拾獲手機送交該所招領，從手機通訊錄上撥打電話給機主劉姓同學的母親，卻被劉母誤為詐騙集團，讓警方自嘲「反詐騙宣導有成！」還好劉母之後打電話到兒子學校查證其手機真的遺失，趕忙帶兒子到前金所領回手機，並盛讚警方發還手機的效率。

前天有熱心民眾清晨慢跑時拾得一行動電話，擔心失主焦急，於是拿到新興警分局前金分駐所所報繳招領。

員警黃俊杰受理後，發現手機並未上鎖，便試圖透過手機上的通訊錄連絡失主前來認領，沒想到當警方撥打聯絡人「媽媽」時，告知對方「你兒子的手機在我們手上！」

失主的母親竟把警方當作詐騙集團，讓警方哭笑不得！

經警方耐心向失主母親解釋，是有民眾撿到妳兒子的手機，所以警方才撥打媽媽的電話，盼通知其子領回手機，絕非詐騙集團。

婦人透過學校向兒子求證果真有其事，才知誤會大了。

據了解，失主劉姓同學當天早上上學時，不慎將手機掉落在人行道上，剛好被運動的

民眾拾獲手機，又追丟劉同學，才將手機送到派出所，警方在手機通訊錄上發現其母親電話，才得以透過劉母連絡上失主。

劉姓同學在放學後，由母親陪同至派出所將手機領回，劉母並不好意思地表示，實在遇上太多詐騙集團了，才會誤把警方來電當詐欺集團。劉母也不忘感謝警方如此有效率尋回兒子手機。

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