涉詐取河灣渡假村 法官判和昇開發前負責人返還土地建物

2019-09-08 10:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕前和昇休閒開發公司負責人禹介民前年10月下旬，利用公司股份取得河灣休閒渡假村土地及建物後，將產權轉向張姓男子借款，並設定最高限額抵押權1億元，隨後更將產權信託他人。實際上，和昇股價因虛假增資拉高股價，價值難計，讓地主求償無門，也無法討回只好提告。基隆地方法院近日審結，判禹男及和昇公司需返還土地及建物。

判決書指出，前和昇休閒開發公司負責人禹介民因積欠大筆債務，需錢孔急，利用虛假增資手法，拉抬股價，再以每股10元計，協議以1340萬股的股份及9600萬元現金，合計2億3千萬的金額，向經營河灣渡假村的高姓一家人，購買渡假村，交付1340萬股的股份後，便要求高家人將產權過戶。

禹介民得手後，立刻拿產權向張姓男子商借8千萬元，並將設定最高限額抵押權1億元，之後從張男手中取得7520萬元，挪作他用，根本沒有要支付買賣土地及房產的意願；另外更將該產權轉信託給另一名張姓男子，讓賣家無法取回土地建物。

高家人發現異狀時，禹介民則對外宣稱雙方已經解除合約，實際上產權已遭到設定，根本無法解約，雙方不歡而散，高家人索賠無門，只好向法院提出民事訴訟。

和昇公司則向法官辯稱，與高家協議以2億3千萬購買該渡假村，接洽期間已向對方表明，公司現金不足，賣方則表示經評估之後，認為和昇公司值得投資，協議以和昇公司股份支付總額60%做為第1期的價金，等產權過戶後，再以現金7千萬支付第2期及之後的價金；但經華南銀行評估後，認為旅遊業風險較大，只願核貸2500萬，原打算對方協議解約，但對方卻拒不辦理。

法官審理後認為，和昇公司於購買前曾請不動產事務所估價，約值2億3千元，當時也請銀行估價，得知貸款只能向銀行貸到1億，明知該產權再設定1億元最高限額抵押權後，銀行不可能再借貸7千萬，讓和昇公司及禹介民支付第2期價金，難認定和昇公司與禹介民有給付7千萬款項給賣家的意願；賣方主張因受詐欺，要求和昇公司與禹介民返還土地建物有理由，應予准許。

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