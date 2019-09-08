新北女議員涉詐助理費 凌晨遭羈押禁見

2019-09-08 01:29

〔記者吳政峰、陳慰慈／台北報導〕新北市議員高敏慧遭人檢舉浮報詐領助理費，新北地檢署偵辦多時，決定選在開議前、保護傘尚未打開的空檔發動約談，協助偵辦的新北市調處一度想替她擋鏡頭，但她6日以坦蕩蕩心胸走進新北檢，堅持不遮掩，未料，新北地院開啟羈押庭後，認她涉嫌貪污治罪條例中的利用職務詐取財物等罪，有勾串共犯之虞，8日凌晨裁定她與黃姓助理羈押禁見。

高敏慧現年53歲，為民進黨籍現任新北市第3屆市議員，曾任台北縣第14到16屆議員及改制後的新北市（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區）第1、2屆議員，連霸6屆，實力雄厚，未料竟捲入浮報助理費以詐領公款、使公務員登載不實等罪，檢調6日約談高敏慧、黃姓助理等11名關係人，訊後認為高、黃二人有勾串共犯與證人之虞，向新北院聲押禁見，另3名被告分別以5萬元及各10萬元交保，餘6人請回。

高敏慧6日步入新北檢時遇到媒體，新北市調處試圖以文件夾阻擋拍攝，保護高敏慧，但她自認清白激動喊冤「沒關係，我沒有做壞事讓他們拍」、「沒有事都釐清了，都是人家害我們的」、「很冤枉，為了明年農會的選舉，已經開始在抹黑我了，因為我明年要選樹林農會，上個月就給我發黑函，新北市刑大已經再抓了，我助理會完全公證，我絕對會沒事的」。

沒想到案情急轉直下，檢察官複訊認為貪污罪屬5年以上重罪，研判高敏慧與黃姓助理有勾串之虞，向新北院聲押禁見，高的律師立刻展開閱卷，因卷宗多且雜，歷經將近20小時的馬拉松式閱卷，遲至7日晚間8時才開羈押庭，而新北院審理後認為無法消除勾串疑慮，8日凌晨0時許評決准押禁見。

據悉，直轄市議員每人均有24萬元的助理費額度，加上2萬元的服務處開銷，共有26萬元的公款可供核銷，高敏慧被檢舉利用人頭申領助理費，新北檢偵辦後，認為9日市議會就要開議，屆時保護傘打開恐不利辦案，決定於6日提前收網。

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