台南檢舉達人踢鐵板！這次惹到他們被打 不敢做筆錄提告

2019-09-07 22:02

〔記者王捷／台南報導〕台南知名的蘇姓檢舉達人，自從上次大鬧主祀玉皇上帝的開基玉皇宮，這次又將矛頭指向廟會遶境成員，不過這次蘇踢到鐵板，還被其中一名遶境成員痛毆頭部，事後蘇婦不願做筆錄，警方指出，雖然傷害是告訴乃論罪，但仍積極調閱監視器，查看事發經過，並呼籲不要私刑正義，否則要負擔法律責任。

50多歲的蘇婦是台南警界的頭痛人物，以前常在外檢舉違停、擺攤等，引起民眾不滿，對她辱罵或拉扯，她再提出告訴，到了警所，還會挑警方程序毛病，向警方找麻煩，讓不少被蘇婦找過麻煩的人私下抱怨，希望哪天蘇婦被打。

8月底，蘇婦轉移陣地，向廟方找麻煩，到開基玉皇宮鬧了6小時，除了唉聲嘆氣、錄影存證，用盡戲謔說詞沒帶任何髒字，廟方不滿蘇婦鬧「天宮」報警，警方則依據刑法246條妨害祭禮進行，將蘇女視為現行犯上銬，移送台南地檢署，沒想到才幾天，這次她又將矛頭指向廟會遶境人員。

警方指出，不曉得什麼原因，蘇婦騎著機車帶著安全帽，與廟會遶境成員發生衝突，警方到場時，蘇婦已經被遶境成員包圍起來，不過蘇婦極盡戲謔的言詞引來成員不滿，一拳打在蘇婦頭上，但是事後蘇婦不願製作筆錄，又在警所鬧了一輪以後離開。

由於警方擔心程序問題遭蘇婦檢舉，目前正在調閱監視器釐清事發經過，同時呼籲遶境成員不要有私刑正義，否則也要負擔法律責任。

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