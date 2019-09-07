屁孩助陣鬥毆囂張嗆警 只被輕罰1000元原因是...

2019-09-07 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕周姓屁孩今年6月底在台北市一間禮服店飲酒，與其他酒客發生衝突，立刻電召宋、林等5名友人前來助陣，警察獲報前往處理，卻遭到嗆聲，當場以違反「社會秩序維護法」送辦6人，但承審的台北地院認定，只有宋、林二人嗆警明確，各裁罰1000元，而屁孩們只有聚眾喧嘩，看不出「意圖鬥毆」，這部分裁定不罰，警方不得抗告。

6月30日凌晨5時許，周男從禮服店消費出來，喝得醉醺醺，和其他酒客發生衝突，對方拿出鎮暴槍、摺疊刀械鬥，兵敗如山倒的周男趕緊烙人助陣，警察隨後趕到，沒想到已經喝茫的屁孩竟然無視公權力，除了大聲喧嘩，還不斷嗆執勤員警，干擾公務，只差沒有口出穢言。

警方認為6名屁孩已失控，除了喧鬧干擾公務，還有意圖鬥毆而聚眾的行為，雖然沒有達到刑法上的妨害公務要件，但仍有社維法中的致礙公務進行，當場把他們全都帶回警局，偵訊完後移送，最重可拘留3日或裁罰1.2萬元。

但法官看完蒐證影帶後，認為只看得出宋、林二人喧嘩嗆警，裁定2人應罰1000元，其餘人等不罰；此外，雖然6屁孩都在械鬥現場，但警方無法舉證他們是「意圖鬥毆」才到場助陣，且屁孩們均辯稱沒動手、看熱鬧，難以認定成罪，因此意圖鬥毆而聚眾的指控，全數不罰；而周男與人械鬥，但對方卻說不清楚周男怎麼打、用甚麼打，且警方也沒錄到，所以「加暴行於人」的證據不足，亦不罰。

嗆警的6屁孩中，只有2人輕罰1000元，其餘指控通通不罰，警方不得抗告，而挨罰的2屁孩若有異議，則可提起抗告。

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