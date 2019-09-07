嗑藥嗑太嗨？ 酒店妹竟跟閨密男友上摩鐵

2019-09-07 23:52

〔記者吳政峰／台北報導〕連姓女子是台北一間知名酒店的酒店小姐，去年初跟閨密的男友上摩鐵，被警方臨檢，驗出搖頭丸與K他命毒品反應，法官依毒品罪判刑3月，她上訴求翻盤，但台北地院發現她供詞前後不一，一下說被人灌搖頭丸，一下說誤食毒咖啡包，難以採信，日前駁回其訴，全案確定。

連女有毒品前科，但因身材與容貌俱佳，被知名酒店錄取當酒店小姐，去年初，她與閨密的陳姓男友入住新北市中和區一間摩鐵，警方臨檢時發現她是毒品人口，且神色有異，帶回警局採尿，尿檢驗出她體內有濃度極高的搖頭丸與K他命反應，依毒品罪送辦與裁罰，台北地院簡易庭判刑3月，得易科罰金9萬元；連女不滿，上訴求無罪。

連女供詞前後不一，在偵查時辯稱陪酒時被恩客灌藥丸，她不知道成分有搖頭丸；在偵查答辯狀又改稱，當天有個恩客找她陪酒，喝茫時有人拿咖啡給她喝，隔天閨密自稱與男友吵架，她受託上摩鐵勸閨密男友；在法院審理時，又說與恩客和其他酒女飲酒時，有人拿咖啡給她喝，以利解酒；而在辯護書狀上，再改稱吃服用藥丸和咖啡解酒。

連女供述一變再變，讓法官摸不著頭緒，而她的尿液毒品濃度極高，代謝時間也和她所稱的時間點未盡吻合，綜合判斷後，認為她的說法不值得採信，日前駁回其訴。

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