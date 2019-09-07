保全長期值大夜班中風 公司判賠575萬餘元

2019-09-07 15:28

〔記者黃建華／高雄報導〕李姓保全人員長期值大夜班，3年前值班時中風昏倒，造成重度殘障，家人怒告保全公司求償，指僱主長期未僱足員工和李男輪值大夜班，違反勞基法，導致李男過勞、「急性梗塞性腦中風」，高雄地院一審判李男任職的保全公司敗訴，應賠償李男575萬3千餘元。可上訴。

判決指出，55歲的李姓男子自2008年3月6日起受僱於某保全公司，被派駐在台南市某機械公司廠區，擔任保全人員。

李男家人指控，李男任職期間幾乎全年無休，長期有工時過長、工作過重情形。且李男任職的保全公司未能僱用足夠員工，亦未增派員工參與台南該機械公司保全工作的輪值，致李男於2016年9月15日凌晨3時輪值大夜班時，昏迷倒地、意識喪失，直到當日凌晨5時由白天班同事發現，經送醫救治被診斷為「急性梗塞性腦中風」。

李男出院後迄今持續接受復健治療，右側肢體無力、右手無法舉起，無法言語而有失語症，日常生活需人看護照顧，終身無工作能力，經鑑定屬「極重度」之障礙等。

家屬認為，李男平均月加班時數應為53.5小時 ，超時工作，造成過勞中風的職災，怒控保全公司違反勞基法，求償包括醫療、復健，精神撫慰金以及李男到65歲前無法工作的薪資損失等，共650餘萬元。

李男的僱主保全公司則辯稱，李男實際執勤時數為每日8小時，極少有達到每日12小時，至於每日16小時更屬罕見，尚符保全人員工時參考指引之規定，並指李男中風是因自己長期失眠，疏於照顧自己所致。該公司並認為勞保局未參酌前揭因素，逕行認定李男中風事故屬職業病不合理，該公司已向勞動部提起審議為抗辯。

不過，高雄地院審理認為，保全公司未依規定對員工李男實施定期健康檢查，而未能及早發現其在職期間之身體健康狀況，而未能給予醫療，並及時採取縮短其工時、改變排班表、增加休息時間等適當措施，終致李男因而受到中風的職業災害，認該公司違反民法及職安法等保護勞工之法律，且有過失，因此判僱主保全公司應賠李男575萬3989元。全案可上訴。

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