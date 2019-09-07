「要找竹聯好兄弟和你聊一聊」 挨告恐嚇取財卻判無罪...

2019-09-07 13:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名王姓商人指控董姓男子藉口有人要找「竹聯」等幫兄弟綁架他，要2千萬元才可擺平，他因此付款1500萬元，檢方因此將董男涉犯恐嚇取財罪嫌起訴。但董在法院審理雖承認說過「要找在竹聯的好兄弟和王聊一聊」，王就給他1200萬元，不是1500萬元，但否認講過有人要找黑道綁架王男等語；高雄地院一審卻認為，縱使「被告坑了告訴人的錢 」，但恐嚇罪證不足，判董男無罪。可上訴。

檢方起訴指出，被告董姓男子曾受王姓商人委託，居間協調其與一名女子的債務糾紛，董男明知王男已與該女以945萬元達成和解，女方並無表示對和解條件不滿，欲找幫派人士綁架王男或其前女友。

董男竟於前年4月間，向王姓商人恫稱：女方說要找黑道綁架王男及其前女友，要2000萬元才可以擺平等語，並出示王男前女友之照片，且講出王男住址，致王男心生畏懼，而交付1500萬元現金給董男。王男事後提告，檢方將董男依恐嚇取財罪嫌起訴。

不過，董男矢口否認恐嚇取財，他辯稱：王男是付給他1200萬元，不是1500萬元，他從沒說女方要綁架王男與其前女友的話，王男給他的錢跟該女子沒有關係。

董男向法官說，他先前把其所屬的團隊介紹給王男，後來王男用他們團隊的「理財方案」去外面募款，其中也包含該女子被騙的800萬元，所以他就跟王男說「要請我在竹聯的好兄弟跟他聊一聊」、「沒想到王男就拿1200萬元給我，請我們不要再找他。」

法官審理認為，王男不否認曾請託董男，幫他去與和該女子協商另案和解事宜，可知王男與被告董男有相當情誼，否則不會將945萬元鉅款交予董男。而衡情交付金錢之原因多端，或為買賣，或為贈與，或因其他之法律關係而為交付，因此王男與被告董男間可能因多種原因關係而交付款項，縱使「被告坑了告訴人的錢 」，亦難謂係因董男恐嚇王男所致。

此外，高雄地院審理過程，王男因另案遭通緝而多次傳喚不到，而全案恐嚇取財只有王男片面指證，另外，張姓等證人的證詞也都是聽王男說的。合議庭最後以恐嚇取財罪證不足，判董姓男子無罪。全案可上訴。

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