老翁捧鈔票欲匯款投資 警及時阻詐破發財夢！

2019-09-07 09:49

〔記者黃建華／高雄報導〕一名郭姓老翁昨接獲詐欺集團電話，對方聲稱「有未上市股票可投資，買了會發大財」，他信以為真，拿了12萬餘元就到銀行欲匯款投資，所幸銀行通報警方阻止，郭翁在得知匯款帳戶已是被凍結的「警示帳戶」，才驚覺遇到詐欺集團。發財夢雖碎，但也慶幸沒有被騙。

新興分局前金分駐所昨（6）日接獲銀行來電通報，指有一名老翁帶著12萬餘元現金欲臨櫃匯款。經訊問匯款用途，擔心對方可能是碰上詐騙集團。巡佐林國豐、警員劉仲哲獲報，立即到場。

經警方瞭解，欲匯款的郭姓老翁接獲不明來電，聲稱可投資一筆未上市的股票，待股票上市後可以得到豐厚的獲利，前提是必須匯一筆資金至其指定帳戶。

郭翁不想錯過發財機會，於是帶著新台幣12萬餘元的現金前往銀行欲臨櫃匯款，所幸臨櫃辦理的行員訊問用途後，驚覺其中有異，即時通知警方到場攔阻。

警方到場時，詢問郭翁有關股票及上市公司名稱，他皆無法詳細回答，期間詐騙集團還不斷打給郭要求他儘速匯款，接獲電話後，郭翁內心更是搖擺不定，警方只好勸郭男先和警方到派出所查證。

在警方證明郭翁欲匯款的帳號已遭通報為「警示帳戶」時，他才動搖匯款念頭，驚覺碰上了詐騙集團。

警方事後再三分析歹徒詐騙手法給郭男瞭解，表示天下沒有白吃的午餐，叮嚀如接獲不明來電，應立即撥打165反詐騙電話求證，郭翁也向警方承諾以後接到電話一定會更加謹慎，並感謝警方及時到場守護人民財產安全。

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