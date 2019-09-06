陳明文300萬元案 嘉義地檢署分他字案調查

2019-09-06 23:11

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委陳明文日前搭高鐵遺失300萬元現金，後來失而復得，引發社會關注，嘉義地檢署依據這幾天的報導分他字案進行調查。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，主要針對近日報導有外界質疑涉及洗錢防制、財產來源不明部分調查，至於是否傳喚陳明文到案說明？交由承辦檢察官視案情的發展跟需要，決定是否有必要傳喚他來說明。

嘉義縣山區立委擬參選人王金山原定5日到嘉檢告發，不過他今在臉書貼文，嘉檢已分案無需重複告發，然而號召鄉親，9日一起到嘉義地檢署，拜訪檢察長，要求承辦檢察官「硬」起來。

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