上摩鐵爽啪少女 男反遭勒索劇情超展開

2019-09-06 22:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市吳姓男子透過手機交友軟體認識14歲少女，先假裝是女生邀約少女碰面，再把她載到旅館嘿咻，未料卻反被少女勒索數萬元，恫稱：「不然你想被抓去關嗎？」事後吳男主動自首，此案才曝光，新北地檢署今依對未滿16歲女子性交罪將他起訴。

去年8月，吳男在Beetalk認識少女，4天後假冒是女生邀約少女碰面，現身時誆稱是女生的哥哥說：「我妹要我載妳回家等她」，讓少女答應坐上他的車到其住處，因少女說：「不想回家」，翌日凌晨2時許，吳男便開車載著少女到新北市板橋區一間汽車旅館嘿咻，少女當下未反抗說不要，沒想到事後少女卻傳訊向吳男索討iPhone手機跟錢，要求吳男把錢匯入媽媽的帳戶，恫嚇：「不然你想被抓去關嗎？」吳男只好乖乖就範，匯款給少女，最後再也受不了主動自首招認跟少女嘿咻。

庭訊時，吳男供稱，一開始並沒有想跟少女發生性行為，直到進了旅館房間，見少女身著運動短褲才起了色心，忍不住脫下少女內褲，事後感到愧疚，每天都睡不好，才決定出面自首，為自己的行為負責。

少女承認與吳男嘿咻，但辯稱勒索吳男的是媽媽，少女母被傳喚出庭時，證稱女兒有向她借帳戶供吳男匯款，對勒索一事毫無知悉，得知女兒跟吳男發生性行為後，憤而對吳男提告。

檢方依據吳男與少女的Beetalk聊天內容及簡訊內容，認定吳男犯行，今依對未滿16歲女子性交罪將他起訴，因其自首，建請法院審酌減輕其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法