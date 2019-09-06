以不實單據核銷考察費 前高市議員陳粹鑾無罪、助理判刑

2019-09-06 20:12

〔記者黃建華／高雄報導〕因詐領差旅費案入獄的前高雄市議員陳粹鑾，另被控6、7年前於國內經建考察後，部分消費單據憑證遺失，由顏姓助理向旅行社索取不實單據向議會核銷，遭檢方以涉犯貪汙治罪條例起訴！但高雄地院一審今宣判，合議庭認定陳粹鑾確有參與經建考察，不實單據核銷是其助理顏女所為，判陳粹鑾無罪。

而以不實單據憑證向議會核銷請款的顏姓助理，則被依犯商業會計法填製不實會計憑證罪，判刑3月，如易科罰金9萬元。另外，旅行社伍姓業務員則被依業務登載不實文書罪，判刑6月，如易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，2012年9月間，高雄市議員陳粹鑾的助理顏女，明知高雄市議員每年可在3 萬元額度內檢據覈實報支國內經建考察費用，隨陳粹鑾赴宜蘭縣、台北市等地經建考察後，遺失部分消費憑證，竟擅自向大豐旅行社索取代收轉付收據，向高雄市議會申報，高市議會形式審查後，撥款2萬5500元撥入陳粹鑾郵局帳戶。顏女坦承犯行，法官認為其犯後態度尚可，因此判她有期徒刑3月，得易科罰金。

2013年9月間，山海旅行社伍姓業務員，因顏女隨陳粹鑾赴台北市經建考察後，遺失部分消費憑證，竟受顏女之託，提供山海旅行社收據，由顏女向高雄市議會申報，高雄市議會形式審查後撥款2萬7000元進陳粹鑾郵局帳戶。

被告伍姓業務雖辯稱不知情，但因山海旅行社之會計人員證述明確，且顏女只認識伍姓業務而不認識山海旅行社其他人員，因開立虛偽收據是違法行為，法官認為，若非有相當情誼或利害關係之人，不可能隨意答應開立。合議庭因此認定否認犯行，犯後態度不佳，依業務登載不實罪，判她6月，得易科罰金。

至於陳粹鑾被控貪瀆部分，因她確有去經建考察，費用申報事宜全由助理顏女處理，與顏女證述相符，因此判陳粹鑾無罪。本案仍可上訴。

陳粹鑾目前因另一起詐欺差旅費案，遭判刑3年8個月定讞，在監服刑中。

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