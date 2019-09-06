吸膠男勒斃7旬婦指侵屍體 「有教化可能」一審判免死

2019-09-06 15:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化市去年4月30日發生一起73歲柯姓婦人遭勒斃倒臥自家雞舍命案，老婦下半身遭脫褲赤裸，上身胸罩遭褪去，兇手泯滅人性殘殺老婦，連辦案員警都痛批「喪盡天良」，彰化地院一審判決出爐，法官認為，兇手陳男從12歲起開始吸食強力膠，一天可達28至200條，患有器質性腦徵候群，造成行為異於常人，但並非全然不可改善，參酌就學資料（國小畢業）陳男本性不差，非自幼有暴力之舉，及精神醫師鑑定，有校正教化及再社會化可能，依強盜殺人罪處無期徒刑，又犯污辱屍體罪，判刑1年6月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

判決書指出，去年4月30日10點半，陳男（39歲）騎乘腳踏車行經彰化市國聖路上一處工寮，見大門未關，竟逕自入內搜尋財物，沒多久柯婦騎機車回到工寮，質問陳男「在幹嘛」，陳男反嗆沒幹嘛，卻又執意拿起柯婦機車鑰匙，欲搜索機車後座財物，柯婦見狀持安全帽打阻擋，卻遭陳男搶下丟在地上，順勢將柯婦壓倒在地，已雙手緊掐柯婦頸部，長達5分鐘，至窒息死亡無法抵抗。

陳男見柯婦氣絕身亡，將她抱進工寮貨櫃屋內後脫去老婦上衣，將胸罩拉下，舔其胸部，又褪去內外褲，以左手指侵入私密處2、3次，污辱婦人屍體後，再搶走機車內婦人皮包，取走裡面現金1950元，離開前將大門鎖上，還將犯罪衣物丟至大肚溪，婦人皮包則丟棄在附近草叢裡，企圖掩飾犯罪。婦人女兒見母諭時未歸，到工地尋人才知遇難，立刻報警，警方漏夜偵辦，2天後在網咖逮到陳男。

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陳男辯稱，是好奇入內，見婦人回來遭阻擋，才一時失手。陳男辯護人表示，是婦人揮舞安全帽打到，才導致陳男心生不滿，手掐婦人頸部，又說陳男自12歲起開始吸食強力膠，一天28至200條，經診斷患有器質性腦徵候群，且犯案前有吸食強力膠，導致意識不清，為其辯護。

彰化地院囑託嘉義長庚醫院精神科鑑定，經評估，陳男因自青少年長期使用酒精、毒品、強力膠麻痺自我，且受損有影響價值觀，但其人格特質並無明顯反社會人格，犯案後雖之家屬感受，但不知如何表示歉意，因次以抄寫心經迴向給被害人贖罪，顯示上有道德感及責任感，也後悔犯案，恐與家人永隔，顯示其良心未泯，有矯正教化及再社會化可能。

法官審酌，陳男有竊盜、妨害性自主、偽造文書、搶奪、無故侵入住宅等前科，犯案前2個月餘剛出獄，僅因缺錢花用，由偷變搶，甚而將被害人殺害，殺害後又侵犯屍體，造成家屬無可抹滅傷痛，警偵期間屢編謊言，企圖誤導檢警辦案，也未對家屬民事賠償，雖當庭向被害人丈夫下跪，不足以撫慰家屬身心傷害，家屬也要求對陳男判處死刑，惟考量被告因家庭狀況並好，具依賴、畏避、邊緣型等人格，造成其長期反覆吸膠結果，調閱就學資料考評，其本性不差，非自幼即暴力、凌辱他人之舉，檢方也具體求處至少判無期徒刑等，量處其刑。

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