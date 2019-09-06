沒錢了！彰縣委外捕蜂僅剩742元 消防員嘆：又要重操舊業

2019-09-06 15:02

〔記者湯世名／彰化報導〕沒錢了！彰化縣消防局從去年11月初把捕蜂捉蛇業務委託民間業者處理，但不到1年時間，委外捕蜂的542萬1500元預算，花到目前僅剩742元，由於經費幾乎全部花完，至今年底之前捕蜂業務再度回歸消防局，明年預算下來再委外。有消防員對於又要重操舊業無奈說，希望政府單位補助經費能一次到位，否則這種情形可能還會再出現。

依彰化縣消防局資料顯示，彰化縣委外捕蜂的預算共編列542萬1500元，從去年11月7日起委外捕蜂，每案3374元；捕蛇預算則有1123萬8500元，從今年3月25日起各消防分隊單位陸續發包委外捕蛇，每案3300至3500元。

不料今年因天候高溫炎熱，幾乎無颱風侵襲，各鄉鎮市要求拆除蜂巢通報頻繁之下，捕蜂案件居高不下，造成委外經費迅速花光，至今僅剩下742元，連一件捕蜂的費用也無力支付，只得暫時喊停，今年未來剩下4個月的捕蜂業務再度回歸消防局本身，亦即今年底前的捕蜂業務，將由消防員重新上陣。

至於捕蛇的委外經費則尚有501萬9300元，支付到年底應無問題。

有消防員稱，好不容易把捕蜂捉蛇的業務移撥給民間業者，沒想到會因為經費不足，捕蜂的業務又得暫時回到自己身上，不僅將造成救護、救災勤務再度加重，還要穿戴厚重的防護衣，希望政府單位未來撥補經費時能夠一次到位。

消防局表示，由於委外捕蜂的經費已經幾乎用完，因此今年底前的捕蜂業務，將先由消防人員協助，待明年預算下來後再行委外。

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