廉政署南調組首座自有廳舍動工 法務部長南下上香祈求工程順利

2019-09-06 14:20

〔記者黃建華／高雄報導〕法務部廉政署撥用原高雄憲兵隊六合營區作為「南部調查組」新辦公廳舍的整修工程，今天上午正式動工，法務部長蔡清祥、廉政署署長鄭銘謙特別南下主持動工儀式，並和高屏地區檢調首長一起上香祝禱，祈求廳舍整修工程順利。

動工典禮，由連續9年在全國合奏比賽得到特優第一名的前金國小管樂團表演揭開序幕。

包括高雄高分檢檢察長楊治宇、高雄地檢檢察長周章欽、橋頭地檢檢察長莊榮松、屏東地檢檢察長葉淑文、調查局高雄市調查處處長秦太龍，廉政署陳榮周副署長，高雄市政風處林合勝處長，台南市政風處詹政曇處長，屏東縣政風處吳茂興處長，與廉政署南部地區調查組組長黃元冠一同參與動工典禮，以執木鎚敲牆儀式，正式展開動工整修，典禮簡單隆重。

這項廳舍整修工程預計200工作天完工，未來南調組搬遷進駐後，將可大幅解決南調組原有辦公廳舍空間不足問題。

法務部長蔡清祥致詞時表示，廉政署南調組辦公廳舍的整修計畫工程能順利動工，是廉政的一個重要里程碑。

據指出，廉政署成立之初，即設有北、中、南3個地區調查組，職司各地區肅貪業務，平時亦作為地區廉政機構之重要聯繫平臺。目前北部及中部地區調查組已有獨立之自有辦公廳舍，而南調組因受限於承租廳舍空間，不利於發揮其有關貪瀆蒐證、分析調查及政風聯繫等重要業務功能，因此廉政署南調組才從去年開始爭取撥用六合營區廳舍整修計畫。

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